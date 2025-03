Stop scambi alla Borsa di Istanbul dopo calo del 6,9% in avvio

Le contrattazioni alla Borsa di Istanbul sono state temporaneamente sospese dopo che l'indice Bist ha segnato un calo del 6,87% in apertura, poco dopo l'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, importante figura dell'opposizione e ritenuto il principale avversario del presidente Recep Tayyip Erdogan.

"Le contrattazioni sono state temporaneamente sospese in tutte le linee del nostro mercato azionario", ha fatto sapere la Borsa, come riferisce Haberturk.



