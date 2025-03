Sole 24 ore, +17,7% il risultato netto 2024 a 9,1 milioni

Il Sole 24 Ore chiude il 2024 con un risultato netto positivo per 9,1 milioni, in crescita del 17,7% rispetto al 2023. Al netto delle voci non ricorrenti il risultato netto è pari a 7,4 milioni in crescita di 0,3 milioni.

"Con il Consiglio, il management e i collaboratori del Gruppo - commenta l'a.d., Mirja Cartia d'Asero - siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nell'ultimo triennio. Il Sole 24 Ore è passato da una perdita di 21 milioni di euro nel 2021 ad un lieve utile di 0,5 milioni di euro nel 2022 -segnando così un'inversione di tendenza- ad un utile più consistente di 7,7 milioni di euro nel bilancio 2023 confermato da un utile ancora più significativo di 9,1 milioni di euro nel bilancio 2024, in crescita del 17,7%.

Anche l'indebitamento - evidenzia ancora l'amministratrice delegata - in questo triennio è passato da -63,8 milioni di euro a -6,5 milioni di euro con una riduzione di oltre 50 milioni in tre anni. È un percorso importante - raggiunto per di più in un contesto macroeconomico e geopolitico complesso - che segna una traiettoria di risanamento dei conti dopo anni di perdite, a cui si aggiunge la delibera Consob che proprio nel 2024 ha annunciato l'uscita della società dalla grey list. Possiamo dire che la missione di risanare la gestione del Gruppo 24 Ore è consolidata e siamo fieri di aver raggiunto il traguardo proprio quando il nostro giornale, punto di riferimento della business community e dell'intero Paese, compie 160 anni".

Nel 2024 l'Ebitda è stato pari a 27,3 milioni al netto delle voci non ricorrenti, "sostanzialmente in linea con il dato al 31 dicembre 2023 pari a 27,4 milioni"; l'Ebit 12,0 milioni al netto delle voci non ricorrenti, "in linea".

I ricavi sono pari a 214,5 milioni, "in lieve calo di 0,5 milioni (-0,2%) rispetto al 31 dicembre 2023, con Radiocor a +12,3%, area Servizi Professionali e Formazione a +4,6% e Radio 24 a +3,8%" La posizione finanziarie netta al 31 dicembre 2024 è "in miglioramento di 15,7 milioni (da -22,2 milioni al 31 dicembre 2023 a -6,5 milioni al 31 dicembre 2024); ante Ifrs 16 è positiva per 28,2 milioni in miglioramento di 10,7 milioni



Riproduzione riservata © Copyright ANSA