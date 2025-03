Essilux all'ottavo posto nella Top50 aziende innovative

Essilux è nella Top 10 delle azienda più innovative al mondo. Fast Company, il magazine americano che stila la "World Most Innovative Companies Annual List" le ha assegnato l'ottavo posto in classifica. Il colosso dell'occhialeria, noto per brand come Ray-Ban e Oakley, si distingue per l'innovazione tecnologica nel settore dell'eyewear, con il lancio degli smartglasses Ray-Ban Meta e dei Nuance Audio, che integrano un dispositivo acustico invisibile all'interno di un paio di occhiali. Le recenti acquisizioni di Heidelberg Engineering ed Espansione, insieme ai piani per nuove funzionalità a supporto non solo di vista e udito ma anche del benessere individuale, consolidano il suo ruolo di leader nel connubio tra design, tecnologia e salute.

Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato dell'azienda, racconta a Fast Company che il mantra per EssilorLuxottica è che gli occhiali devono "prima di tutto essere belli, un modo per esprimere la propria personalità".

Solo così la tecnologia può entrare nella vita di tutti.

Ha poi evidenziato un altro dei punti di forza dell'azienda "una rete distributiva che nessun'altro ha" e "che rappresenta un fattore abilitante molto più rilevante dell'intelligenza artificiale". Secondo il magazine americano, proprio questo rende l'azienda una risorsa fondamentale anche per i big del digitale, che potrebbero aver bisogno di EssiLux più di quanto sia vero il contrario. EssilorLuxottica segue nella classifica nomi come Nvidia o BYD, ma si posiziona prima di molte aziende innovative come YouTube o DeepSeek.



