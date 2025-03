Enea, per la presidenza designata Francesca Mariotti

Per il nuovo presidente di Enea la scelta è Francesca Mariotti: avvocato e revisore dei conti, manager, già direttore generale di Confindustria dove è stata anche direttore dell'area 'politiche fiscali', è consigliere di amministrazione in società come Saipem e Almaviva.

La designazione è del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha comunicato la proposta di nomina al Parlamento, dove le commissioni competenti esprimeranno un parere.

Sono scaduti da novembre 2024 i vertici, presidente e consiglio di amministrazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, temi oggi in primissima linea di fronte alle nuove sfide della transizione e della sicurezza energetica, come anche per il nucleare di nuova generazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA