L'oro non arresta la sua corsa e sale ad un nuovo record storico. Il prezzo spot, secondo le quotazioni di Bloomberg, è arrivato fino a 3.045 dollari l'oncia e viaggia ora sui 3.041 dollari, in rialzo dello 0,23%. Il contratto per aprile è a 3.049 dollari, con un guadagno simile, pari a +0,28%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA