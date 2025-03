Borsa: l'Europa chiude in ordine sparso e guarda alla Fed

Le Borse europee chiudono in rialzo, in scia con Wall Street e con lo sguardo rivolto alla Fed. I mercati attendono le indicazioni che arriveranno da Jerome Powell sulle prossime mosse e sullo stato di salute dell'economia, anche alla luce della politica dei dazi annunciata da Donald Trump. Sotto i riflettori anche il piano di investimenti della Germania e le trattative per la pace tra Russia e Ucraina.

Sale Parigi (+0,7%), fiacca Londra (+0,02%), in calo Francoforte (-0,4%).



