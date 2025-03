Borsa: Asia sale con Wall Street, big tech cinesi e Buffett

Borse asiatiche positive in scia alla chiusura in rialzo di Wall Street e in attesa di sviluppi sulla situazione in Ucraina nel giorno della telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. In rialzo anche i future sull'Europa in vista del voto del Parlamento tedesco sulla riforma del freno del debito, che se approvata libererà centinaia di miliardi di euro di investimenti sul Vecchio Continente.

Tokyo ha chiuso in rialzo dell'1,2%, Hong Kong avanza del 2,1%, Shenzhen dello 0,5 e Shanghai dello 0,1%, al pari di Seul e Sydney. In rialzo dello 0,3% i future sull'Eurostoxx mentre sono in flessione quelli su Wall Street, che continua a pagare i timori degli investitori sugli effetti della politica commerciale di Trump.

A spingere Tokyo ha contribuito anche l'aumento degli investimenti di Warren Buffett nelle trading house del Giappone mentre in Cina hanno corso i titoli tecnologici sulle scommesse per i risultati delle big tech Xiaomi e Tencent che verranno diffusi durante la settimana mentre domani la Banca del Giappone dovrebbe confermare i tassi allo 0,5%.

Il clima di incertezza e l'attesa per un rallentamento dell'inflazione contribuiscono ai nuovi massimi dell'oro, salito fino a 3.018,9 dollari l'oncia. Il petrolio avanza dello 0,6%, con il Wti a un passo dai 68 dollari al barile, mentre i cambi sono poco mossi con il dollaro che scambia a 1,0919 sull'euro.

Sul fronte macro oggi sono attesi l'indice tedesco Zew sulle aspettative e i dati sul mercato immobiliare e sulla produzione industriale americana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA