Borsa: Hong Kong positiva, apre a +1,16%

Le borsa di Hong Kong e Shanghai aprono la seduta in territorio positivo, all'indomani del piano di iniziative speciali annunciato da Pechino per aumentare i consumi puntando sul rilancio della domanda interna per alimentare la crescita economica.

L'indice Hang Seng segna in avvio un rialzo dell'1,16% a 24.237,74 punti, mentre il Composite di Shanghai sale dello 0,33% a quota 3.430,81. La piazza di Shenzhen segna un progresso dello 0,28%, a 2.115,22 punti.

Gli Uffici generali del Comitato centrale del Partito comunista e del governo centrale hanno pubblicato domenica lo Special Action Plan for Boosting Consumption. Nessuna elargizione di risorse, ma iniziative come quella sugli sforzi per "promuovere la crescita ragionevole del reddito da lavoro dipendente": a tal proposito, piani di sostegno all'occupazione mirati a regioni chiave, industrie, aree urbane/rurali di base e pmi; maggiore sostegno all'occupazione in risposta alle mutevoli condizioni economiche.



