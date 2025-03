Giorgetti, singolare l'urgenza di spendere per la difesa

"Che improvvisamente si scopra che si devono spendere valangate di miliardi facendo debiti per la difesa è singolare, visto che guerra ucraina c'è da tre anni".

Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a 'Tutto un altro mondo' ad Ancona. Nel suo intervento alla kermesse leghista Giorgetti non ha risparmiato una frecciata sull'opportunità del riarmo di un Paese come la Germania: "hanno detto che la Germania deve riarmarsi. Naturalmente questo a qualcuno dovrebbe in qualche modo....", ha osservato sarcasticamente, fra gli applausi del pubblico.



