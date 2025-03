Terna, piano da 23 miliardi d'investimenti in 10 anni,+10%

Il Piano di Sviluppo 2025-2034 di Terna, con oltre 23 miliardi di euro di investimenti nei prossimi dieci anni, in aumento del 10% rispetto al precedente Piano, per favorire l'integrazione delle fonti rinnovabili e incrementare la capacità di trasporto della rete.

Entro il 2030, spiega la società, grazie agli interventi inseriti nel Piano, è prevista una riduzione complessiva delle emissioni di CO2 fino a circa 2.000 kt/anno, e fino a 12.100 kt/anno entro il 2040, in miglioramento del 2,5% rispetto al Piano di Sviluppo precedente.

E' "il piano più importante mai realizzato da Terna nella sua storia" afferma il presidente, Igor De Biasio, "un piano straordinario" di "un'azienda straordinaria al servizio del paese". E' "un piano che migliora il Paese", aggiunge "perché riusciamo a essere abilitatori verso la transizione energetica e verso la decarbonizzazione", anche unendo, connettendo e integrando i territori. "Quindi aiutando tutte le comunità italiane verso lo sviluppo della transizione energetica".

Gli investimenti "aumenteranno la sicurezza, la resilienza, l'efficacia della rete, che è un elemento competitivo nell'attrazione degli investimenti", aggiunge citando come esempio i progetti di data center. Questo patrimonio di conoscenze nella gestione della rete, è anche, per il presidente, "una leva, un'opportunità nelle relazioni internazionali, nella costruzione di partnership con altri paesi", come quelli del Piano Mattei.



