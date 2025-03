Spagna: inflazione sale al 3% a febbraio

L'inflazione si riscalda a febbraio in Spagna al 3% su base annua, con una variazione positiva di un decimo rispetto a gennaio, secondo i dati diffusi oggi dall'Istituto Nazionale di Statistica (Ine), che ha confermato le stime anticipate due settimane fa. Si tratta del tasso di inflazione più elevato dallo scorso mese di giugno, quando l'Ipc fu del 3,4%.

L'incremento, per il quinto mese consecutivo, è dovuto all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, rispetto alla diminuzione registrata nel febbraio 2024.

L'inflazione al netto dei prezzi di energia e alimenti non elaborati si è situata a febbraio al 2,2%, due decimi in meno che a gennaio.



