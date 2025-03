Ferretti, ai soci un dividendo di 0,10 euro per azione

Ferretti conferma i risultati preliminari, un utile di 88,2 milioni di euro in crescita del 5,6%, e propone per i soci un dividendo di 0,10 euro per azione, in crescita del 3,1%, equivalente al 38,4% del risultato consolidato del gruppo, circa 33,8 milioni. L'assemblea è stata convocata per il 13 maggio 2025.

"Per continuare a sfruttare le tendenze di crescita previste per l'industria mondiale degli yacht di lusso, migliorando la sua proposta di valore e rafforzando la sua capacità di resilienza complessiva, i piani futuri del gruppo si basano sui seguenti pilastri strategici - spiega una nota - migliorare ed ampliare l'offerta e il mix di prodotti concentrandosi sui segmenti con il più alto potenziale di crescita e marginalità; continuare a investire nell'innovazione, nelle tecnologie, estendere l'offerta Made-to-measure verso gli yacht in lega di maggiori dimensioni, sviluppando nuovi modelli di super yacht con scafo in lega con gli iconici marchi Riva, Pershing e Custom Line; ampliare i servizi di intermediazione, noleggio e gestione di yacht e i servizi di post-vendita e refitting, espandere le attività di brand extension e licensing; continuare a investire nell'internalizzazione di attività ad alto valore aggiunto per sostenere la sua crescita futura e l'espansione del portafoglio prodotti".



