Chiusura con record per LetExpo 2025, 120mila le presenze

Chiusura con record oggi per la quarta edizione di LetExpo, il salone dei trasporti e della logistica organizzato da Alis, che in quattro giorni di manifestazione a Verona ha sfiorato 120 mila presenze. Alla fiera hanno preso parte 500 espositori, distribuiti in un'area espositiva di oltre 60 mila metri quadrati.

La rassegna, punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità. è stata visitata da operatori del settore, imprenditori e manager, ma soprattutto da studenti provenienti da tutte le regioni italiane. E' stata anche una occasione importante per un confronto tra operatori, economisti ed esponenti di Governo: sono stati infatti 10 i ministri che hanno preso parte ai panel della parte convegnistica a Casa Alis.

"Siamo molto felici di questi quattro giorni - commenta Guido Grimaldi, presidente Alis - Le quasi 120 mila presenze raprresentano un orgoglio e l'epilogo di un grandissimo lavoro di cui sono molto orgoglioso".



