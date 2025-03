Borsa: Milano gira in rialzo, giù Generali

La Borsa di Milano (+0,1%) gira in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Nel listino principale in calo Generali (-0,7%), dopo i risultati del 2024 presentati alla vigilia. Lo spread tra Btp e Bund scende a 113 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4%.

A Piazza Affari seduta negativa per Bper, Poste e Mps (-0,7%). Vendite su Unicredit (-0,5%), con il via libera della Bce a salire fino al 29,9% di Commerzbank (+1,5%), Banco Bpm e Popolare Sondrio (-0,3%). In flessione Enel (-0,7%), all'indomani dei conti.

Corre Cucinelli (+3%), con l'utile e ricavi in crescita.

Sale Leonardo (+2,9%), mentre si discute dei fondi per la difesa. Bene Moncler (+2,8%) e Iveco (+2,2%). Seduta positiva anche per Tim (+1,8%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA