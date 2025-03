Borsa: l'Europa prosegue in rialzo con Wall Street, Milano +1,1%

Si confermano positive le principali borse europee dopo l'avvio in rialzo dei listini Usa.

La migliore è Francoforte (+1,72%), spinta dall'accordo tra Cdu-Csu, Spd e Verdi sullo sblocco degli investimenti per la difesa e le infrastrutture modificando la costituzione. Seguono Milano (+1,1%), Madrid (+1,05%) , Parigi (+0,9%) e Londra (+0,5%), mentre a new York il Dow Jones sale dello 0,36% e il Nasdaq dell'1,6%.

In calo a 112,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 2,6 punti al 4,02% e quello tedesco di 5,3 punti al 2,9%. In calo il dollaro a 0,91 euro, mentre la sterlina si indebolisce a 1,29 dollari. Poco mosso il greggio (Wti +0,32% a 66,79 dollari al barile), più brillante il gas naturale (+0,51% a 42,29 euro al MWh), mentre l'oro (+1,67% a 2.993,36 dollari l'oncia) si mantiene sui livelli record poco sotto i 3mila dollari.

Gli acquisti si concentrano sulle materie prime, dal cemento con Buzzi (+5,5%), Heidelberg (+4,92%) e Wienerberger (+4,53%), all'acciaio con Voestalpine (+3,81%) e ArcelorMittal (+3,6%).

Sotto pressione Kering (-11,3%) dopo la nomina di Demna Gvasalia a nuovo direttore artistico di Gucci. In luce Commerzbank (+3,93%) e Unicredit (+2,1%), a cui la Bce ha dato il via libera a salire fino al 29,9% dell'istituto di Francoforte. Bene anche Bnp (+3,39%) e Bbva (+2,98%). Acquisti su Tim (+6,29%), spinta dagli analisti di Barclays, mentre Iveco (+5,76%) è favorita dalla collaborazione con la divisione Pro One di Stellantis (+0,82%) sui veicoli elettrici.



