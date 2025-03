Vento (Exor) lancia nuovo fondo da 75 milioni

John Elkann diventa presidente di Vento, il fondo privato di venture capital di Exor Ventures, e lancia un fondo da 75 milioni per i prossimi cinque anni a sostegno degli imprenditori italiani più promettenti a livello mondiale. Il fondo è il nuovo veicolo di investimento gestito dal team che organizza anche l'Italian Tech Week. Nato nel 2022, con il sostegno di Exor, ad oggi Vento ha investito in 100 startup; l'obiettivo del nuovo fondo è realizzare 375 investimenti in cinque anni.

"A quasi tre anni dal lancio di Vento - spiega Elkann - siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno e sostenere i migliori imprenditori italiani con un nuovo fondo. La passione che anima i loro progetti innovativi e i successi già raggiunti insieme ci spingono a perseguire obiettivi ancora più ambiziosi".

"Crediamo che il potenziale tecnologico e imprenditoriale dell'Italia sia stato sottovalutato troppo a lungo. Attraverso il nostro approccio che unisce investimenti diretti, creazione di startup e il nostro evento annuale sul tech, vogliamo cambiare questa narrazione e posizionare l'Italia come un importante hub tecnologico europeo" aggiunge Diyala D'Aveni, ceo di Vento.

Vento organizza l'Italian Tech Week, l'evento annuale che negli ultimi anni ha ospitato personalità come Sam Altman, Reid Hoffman, Brian Chesky, Daniel Ek ed Elon Musk.



