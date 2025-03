In Italia i pagamenti digitali superano l'uso del contante

Nel 2024 i pagamenti digitali hanno superato il contante in Italia: 481 miliardi di euro transati con questa modalità (+8,5% rispetto all'anno precedente), pari al 43% dei consumi complessivi. Il contante scende al 41% dei consumi degli italiani, con la restante parte pagata tramite bonifici, addebiti in conto corrente e assegni.

Lo rende noto una ricerca dell'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, secondo la quale i pagamenti innovativi (tramite cellulare e 'wearable') raggiungono i 56,7 miliardi di euro in crescita del 53% e pari al 12% del transato con strumenti digitali.

Il Buy now pay later (Bnpl) continua la sua espansione per un totale di 6,8 miliardi di euro (+46% rispetto al 2023). Il numero di Pos in Italia ha raggiunto i 3,5 milioni, con una crescita significativa delle soluzioni Software Pos (152mila .unità installate, contro le meno di 40mila del 2023).



