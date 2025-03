Chiusura in calo per il gas ad Amsterdam. I future Ttf hanno terminato la seduta in flessione dello 0,42% a 42,08 euro al megawattora. Sulle battute finali quello che è il punto di riferimento per il prezzo del metano europeo si è brevemente inabissato del 5% a 40,14 euro in scia alle parole del presidente russo, Vladimir Putin, da cui non è arrivata una chiusura alla tregua con l'Ucraina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA