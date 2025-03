Fincantieri consegna la 'Norwegian Aqua' a Marghera

Fincantieri e Norwegian Cruise Line (Ncl) hanno celebrato oggi, presso il cantiere di Marghera, la consegna di Norwegian Aqua, la prima nave della classe ampliata Prima Plus che Fincantieri ha costruito per l'armatore statunitense. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il presidente di Fincantieri, Biagio Mazzotta, l'Ad e dg, Pierroberto Folgiero, il presidente e ad di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, Harry Sommer.

Con 156.300 tonnellate di stazza lorda e una lunghezza di circa 322 metri, Norwegian Aqua è più grande del 10% rispetto alle prime due navi della classe Prima, Norwegian Prima e Norwegian Viva, anch'esse costruite da Fincantieri. Offre agli ospiti ampi spazi aperti, un design curato nei minimi dettagli e nuove esperienze uniche, tra cui l'Aqua Slidecoaster, la prima montagna russa ibrida al mondo con scivolo d'acqua, il Glow Court, un innovativo complesso sportivo digitale con pavimento interattivo a Led e l'Aqua Game Zone, un'area di intrattenimento multifunzionale con giochi immersivi e realtà virtuale. Inoltre, Norwegian Aqua vanta la più estesa promenade all'aperto a 360 gradi mai realizzata, la Ocean Boulevard.

Oltre alla consegna di Norwegian Aqua, a cui negli ultimi mesi hanno lavorato, a bordo nave, oltre 4.000 persone tra dipendenti Fincantieri e società partner, il cantiere di Marghera si prepara a un altro importante traguardo con la cerimonia di varo, prevista per domani, di Norwegian Luna, la nave gemella di Norwegian Aqua, che prenderà il mare nella primavera del 2026.

Un doppio evento che conferma il forte legame tra Fincantieri e Norwegian Cruise Line Holdings, a poche settimane dall'annuncio dell'ordine storico per quattro navi da crociera da 226.000 tonnellate circa - le più grandi mai costruite per NCL dal Gruppo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA