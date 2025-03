Calderone, cresce occupazione stabile, politiche funzionano

"Crescono i posti di lavoro stabili e cresce l'occupazione al Sud. I dati pubblicati oggi dall'Istat smentiscono le narrazioni fantasiose e dimostrano che le politiche del Governo Meloni hanno affrontato con successo le due principali criticità del mondo del lavoro in Italia: la precarietà e il mezzogiorno. Ovviamente i dati del 2024 sono solo un punto di partenza per fare sempre meglio". Lo afferma in una nota il ministro del Lavoro, Marina Calderone.

"L'occupazione di qualità e il lavoro al Sud, in particolar modo quella femminile, prosegue, sono le nostre priorità e stiamo lavorando per dare sempre più strumenti in tale direzione a lavoratori e imprese. Vogliamo che questa tendenza positiva continui anche nel futuro: abbiamo raggiunto il record di occupati in Italia, abbiamo un tasso di disoccupazione nella media europea, ma possiamo e dobbiamo fare sempre di più".





