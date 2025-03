Chiusura in ribasso per le Borse europee, condizionate dalle preoccupazioni per la guerra commerciale che il ricorso ai dazi del presidente americano, Donald Trump, rischia di innescare. Francoforte ha chiuso in calo dello 0,48%, Parigi dello 0,64% mentre Londra, per ora meno impattata dall'aggressiva politica commerciale di Trump, ha terminato la seduta poco mossa (+0,02%).



