Borsa: l'Asia è in calo, pesa la guerra commerciale

Le Borse asiatiche sono in terreno negativo, mentre si valutano gli impatti della guerra commerciale con i dazi imposti da Donald Trump. Sui mercati c'è poi il timore che il rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti potrebbe non bastare alla Fed per proseguire nell'allentamento della politica monetaria.

Fiacca Tokyo (-0,08%). Sul fronte dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro, a 147,70 e sull'euro a 160,60. In calo Hong Kong (-0,8%), Shanghai (-0,4%) e Shenzhen (-1,1%). In terreno negativo anche Seul e Mumbai (-0,05%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale dell'Eurozona e degli Stati Uniti. Dagli Usa attese anche le nuove richieste dei sussidi di disoccupazione.



