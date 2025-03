Aspi, utile sopra il miliardo, 60% in dividendi ad aprile

Un utile dell'esercizio pari a 1.065 milioni di euro in aumento di 83 milioni di euro su base omogenea, ricavi operativi pari a 4.387 milioni di euro (+1% rispetto al 2023), Ebitda pari a 2.601 milioni di euro: sono i principali dati di bilancio approvati dal consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia (Aspi) che ha approvato di destinare un dividendo complessivo per l'esercizio 2024 pari a circa 790 milioni.

Il 17 aprile saranno corrisposti 648 milioni di euro: 568 milioni di euro, pari al 60% dell'utile della gestione caratteristica della Società, e 80 milioni, pari ai proventi derivanti dalle operazioni straordinarie e dai dividendi delle Società del Gruppo. I restanti 142 milioni saranno distribuiti dopo l'ok alla semestrale 2025.



