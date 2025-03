Per Mondadori ricavi 2024 in crescita, utile in lieve calo

Nel 2024 Mondadori ha registrato ricavi consolidati a 934 milioni, in aumento del 3,3% rispetto al 2023, con un risultato netto di gruppo positivo per 60,2 milioni rispetto ai 62,4 milioni del 2023 "per effetto, principalmente, di maggiori oneri fiscali e di una maggiore quota del risultato di pertinenza di terzi", spiega la società.

Proposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,14 euro per azione, in crescita del 17% rispetto all'esercizio 2023.

Le previsioni per l'anno in corso vedono ricavi e margine operativo lordo in crescita 'low single-digit', con marginalità stabile intorno al 17% e un cash flow ordinario "sostanzialmente in linea con le previsioni del triennio 2024-2026".

Confermata "una crescente politica di remunerazione degli azionisti". L'indebitamento finanziario netto di gruppo (Ifrs 16) è previsto collocarsi, a fine esercizio 2025, a una volta il margine operativo lordo adjusted (da 1,1 volte di fine 2024).

"Il 2024 è stato un anno di crescita, nel corso del quale il nostro gruppo ha compiuto un ulteriore passo nel percorso di sviluppo dei core business, proseguendo, in particolare, nel rafforzamento della presenza nell'editoria libraria", afferma Antonio Porro, amministratore delegato e direttore generale della Mondadori.

"Il nostro profilo economico-finanziario conferma il peso crescente del libro, dal quale deriva l'85% dei ricavi consolidati e circa il 90% dei margini complessivi, e la capacità di mantenere un elevato livello di redditività", aggiunge Porro commentando i risultati dell'anno scorso, spiegando che "la performance economica e la solida generazione di cassa consentono di stimare anche per il nuovo esercizio risultati in ulteriore miglioramento, proseguendo nella creazione di valore a lungo termine per i nostri stakeholder", conclude l'amministratore delegato della Mondadori.



