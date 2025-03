Fonti Ue, 'pronti a supportare Stati colpiti da dazi Usa'

L'obiettivo della Commissione "è minimizzare il più possibile" l'impatto dei dazi americani, che comunque "ci sarà". ' In ogni caso, laddove ci saranno costi legati ai dazi "siamo pronti a lavorare con gli Stati membri su modi per supportare quei settori colpiti da misure ingiuste e ingiustificate". Lo ha sottolineato un alto funzionario dell'Ue parlando in un briefing sulla nuova tappa della guerra commerciale tra Ue e Usa. "Stiamo lavorando per supportare nel miglior modo possibile i settori colpiti. Gli Stati membri possono anche adottare tali misure di sostegno attraverso le proprie politiche e aree di competenza", ha aggiunto.



