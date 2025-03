Boom mercato globale logistica,nel 2030 a 6mila miliardi dollari

E' una crescita senza fine quella del mercato globale della logistica che, entro il 2030 - secondo i dati elaborati da Horizon-Grand View Research - sfiorerà i 6000 miliardi di dollari di entrate. Nel dettaglio, nel corso del 2024 la logistica mondiale ha registrato un fatturato di 3.931,8 miliardi di dollari; la previsione degli analisti è che raggiungerà i 5.951 miliardi entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto del 7,2% tra il 2025 e il 2030, per un complessivo + 51%.. Protagonista assoluta lo scorso anno è stata l'area dell'Asia-Pacifico, con la crescita più rapida di tutti gli altri mercati (con 1380,3 miliardi di dollari, una quota del 35,1% sul globale), seguita dal Nord America (936,9 miliardi, 23,8%) e l'Europa (782,8 miliardi di dollari, 19,9% ). Anche l'Italia avanza, con un fatturato di 117,8 miliardi di euro ed una crescita dell'1,7%: L'evoluzione del mercato logistico globale negli ultimi anni ha evidenziato un settore in rapida crescita e in continua trasformazione, con un focus sempre maggiore sull'innovazione tecnologica, sull'efficienza operativa e sull'espansione strategica nei mercati emergenti. Secondo i dati recentemente diffusi da Horizon-Grand View Research e dalla panoramica che analizza andamento e tendenze del mercato della logistica globale è possibile infatti evincere un'espansione univoca che caratterizza le diverse potenze mondiali.



