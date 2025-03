Wall Street vira in netto calo dopo Trump. A picco l'Europa. Milano -1,3%

Dopo un'apertura in altalena Wall Street è vira in deciso calo con gli investitori che digeriscono i dazi di Donald Trump sull'acciaio e l'alluminio del Canada.

Il Dow Jones perde l'1,25% a 41.384,34 punti, il Nasdaq cede lo 0,83% a 17.325,52 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,02% a 5.552,06 punti.

Tesla è in rialzo a Wall Street, dove le quotazioni salgono del 5,26%. Donald Trump è sceso in campo a sostegno del colosso delle auto elettriche, impegnandosi a comprare una Tesla in segno di fiducia a Elon Musk, un "grande americano che sta "mettendo in gioco tutto" per aiutare gli Stati Uniti.

Le Borse europee chiudono intanto in forte calo, in scia con Wall Street dopo le minacce di Donald Trump sui dazi al Canada. I principali listini del Vecchio continente sono appesantiti dal comparto dell'auto e dalla farmaceutica. Sul fronte valutario l'euro si rafforza a 1,0927 sul dollaro, portandosi ai livelli di luglio 2024.

Chiusura in rosso per Parigi (-1,31%), Francoforte (-1,29%) e Londra (-1,21%).

La Borsa di Milano chiude in calo, in linea con gli altri listini europei e in scia con Wall Street. L'ultimo indice Ftse Mib cede l'1,38% a 37.698 punti.





