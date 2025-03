L'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha autorizzato con condizioni l'acquisizione di 2i Rete Gas Spa da parte di Italgas Spa. L'operazione, che riguarda i due maggiori distributori di gas naturale in Italia, precisa l'Antitrust in una nota, poteva comportare criticità concorrenziali in merito alle future gare d'ambito per l'individuazione dei concessionari del servizio di distribuzione del gas in ben 65 ambiti territoriali italiani (ATEM).



