Leonardo, nel 2024 il risultato netto sale a 1,159 miliardi

Leonardo chiude il 2024 con un risultato netto di 1,159 miliardi (+63%) nel confronto con i dati proforma 2023, includendo il contributo del gruppo Telespazio consolidato integralmente dal primo gennaio) che include la plusvalenza per 366 milioni a seguito della valutazione al fair value del gruppo Telespazio.

Il risultato netto ordinario è di 786 milioni (+3,7% contro proforma 2023) beneficia. Gli ordini salgono 20,9 miliardi (+12,2% rispetto ai dati proforma 2023), con ricavi a quota 17,8 miliardi (+11,1% vs proforma 2023). L'Ebita sale a 1.525 milioni (+12,9% vs proforma 2023).

Quanto al 2025, le attese sono "in linea con le sfide in cui il gruppo Leonardo si trova ad operare" e "confermano il percorso di crescita sostenibile avviato nel piano Industriale 2024-2028, con il progressivo rafforzamento del posizionamento competitivo sui mercati domestici e internazionali supportato dall'aumento della redditività e della generazione di cassa". La società lo ha indicato comunicando la guidance 2025 prevede ordini a circa 21 miliardi, ricavi a circa 18,6 miliardi, l'Ebita a circa 1.660 milioni, free operating cash flow a 870 milioni, l' indebitamento netto di gruppo a circa 1,6 miliardi.

Leonardo vede una crescita del dividendo da 0,28, ultima cedola distribuita agli azionisti, a 0,52 euro per azione. Si deduce dalla guidance 2025 sull'indebitamento netto, atteso a circa 1,6 miliardi, "in diminuzione - spiega la società - grazie all'incremento della generazione di cassa e agli incassi rivenienti dalla cessione del business Uas (droni) ed al netto dell'erogazione dei dividendi a 0,52 per azione, di operazioni di M&A per circa 500milioni, della remunerazione agli azionisti adottata da Leonardo Drs, di nuovi contratti di leasing e altri movimenti minori".

