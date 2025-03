Le Borse europee bruciano 279 miliardi con i dazi di Trump

Le parole di Donald Trump sui dazi e le minacce al Canada si abbattono come una scure sulle Borse europee. Lo stoxx 600, l'indice azionario che raccoglie 600 delle principali capitalizzazioni di mercato europee, registra un calo dell'1,7% e manda in fumo 279 miliardi. A Piazza Affari il calo dell'1,38 del listino Ftse Mib porta a bruciare 12,52 miliardi.

Le Borse europee hanno chiuso in forte calo, in scia con Wall Street. I principali listini del Vecchio continente sono appesantiti dal comparto dell'auto e dalla farmaceutica. Sul fronte valutario l'euro si rafforza a 1,0927 sul dollaro, portandosi ai livelli di luglio 2024. Chiusura in rosso per Parigi (-1,31%), Francoforte (-1,29%) e Londra (-1,21%).

La Borsa di Milano chiude in calo, in linea con gli altri listini europei e in scia con Wall Street. Sui mercati pesano le minacce di Donald Trump sui dazi al Canada. L'ultimo indice Ftse Mib cede l'1,38% a 37.698 punti.

