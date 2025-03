Italgas, chiusura dell'acquisto di 2i Rete Gas entro fine mese

Italgas prevede di chiudere l'acquisizione di 2iReteGas entro la fine del mese. Lo si legge in una nota diffusa dopo il via libera dell'Antitrust all'operazione annunciata lo scorso 5 ottobre dopo la forma di un accordo vincolante tra le parti. Il valore pattuito per l'operazione è di 5,3 miliardi, di cui 2,06 in contanti e 3,24 a titolo di indebitamento finanziario netto e altre passività nette al 31 dicembre del 2023.

L'Autorità - spiega Italgas - ha giudicato i rimedi proposti "idonei a risolvere le potenziali criticità individuate in sede di apertura di istruttoria". Per dare il proprio via libera l'Antitrust ha chiesto la cessione di circa 600 mila contatori (Pdr) in 35 ambiti territoriali entro la fine del prossimo mese di ottobre.



