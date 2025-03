Rallenta il passo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam a metà seduta, riportandosi leggermente sotto al livello segnato in apertura. I contratti future sul mese di aprile cedono lo 0,44% a 41,05 euro al MWh.

L'irrigidirsi delle temperature in Europa occidentale ha fatto lievitare il prezzo nel corso della mattinata fino a 42,42 euro per poi invertire la rotta sulle prospettive di un accordo tra Russia e Ucraina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA