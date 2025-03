Grimaldi (Alis),guerre e dazi impattano su trasporto e logistica

"Il settore del trasporto e della logistica vive un momento di grande difficoltà, un momento delicato: abbiamo due guerre alle porte dell'Europa, del Mediterraneo, abbiamo una situazione dei dazi che non aiuta, evidentemente preoccupa molto il settore della logistica e il commercio mondiale". Lo ha detto oggi, in apertura del salone 'Letexpo' in corso a Verona, il presidente di Alis, Luigi Grimaldi.

"La situazione non è facile - ha ribadito - però il trasporto, la logistica, il nostro mondo Alis ha dimostrato di non fermarsi, questo è accaduto durante la pandemia, e oggi bisogna essere veloci a capire le dinamiche del cambiamento, senza dimenticare che non c'è sostenibilità ambientale senza quella economica e sociale. Questo è anche il motivo per il quale il padiglione per il sociale all'interno di Letexpo quest'anno è cresciuto" .

Il salone, ha ricordato Grimaldi, vede quest'anno la partecipazione di oltre 500 espositori del settore. "L'anno scorso la fiera - ha concluso - ha portato oltre centomila persone, quest'anno c'è una previsione di crescita di oltre 25%.

Il fatto poi di avere la presenza di esponenti del governo sicuramente da' autorevolezza all'evento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA