Dl bollette, Confindustria: intervenire con misure strutturali

Confindustria ha apprezzato lo sforzo fatto dal governo di contenere il costo dell'energia, ma ritiene 'fondamentale coniugare all'interno del provvedimento misure di carattere emergenziale, dovute al contesto, con misure strutturali per garantire agli operatori capacita' di pianificazione degli investimenti nel medio-lungo termine, promuovendo la certezza del quadro normativo'. E' quanto espresso da Marco Ravazzolo, direttore area Politiche per l'ambiente di Confindustria in audizione sul decreto bollette alle commissione Attivita' produttive della Camera. Guardando al contesto italiano, il decreto bollette 'prevede interventi rilevanti anche se temporanei, che si aggiungono ai benefici che arriveranno dall'Energy Release', osserva Confindustria, esprimendo 'un forte apprezzamento per l'operato del governo e delle istituzioni coinvolte'.

Secondo Confindustria e' 'importante che in fase emendativa si possa intervenire con misure strutturali per ottenere maggiori effetti nel restituire un po' di ossigeno alle famiglie e alle imprese'. In particolare sul settore del gas, secondo Confindustria e' 'importante eliminare il differenziale fra le quotazioni di prezzo italiane e quelle del centro nord Europa che potrebbe portare un beneficio per tutti i consumatori pari a circa 1,3 miliardi di euro l'anno'. Sull'elettrico, invece, Confindustria propone di 'adottare iniziative affinche' il Gse possa stipulare con le imprese consumatrici finali contratti di cessione a lungo termine, nella forma di contratti per differenza a due vie, attraverso meccanismi competitivi e secondo criteri di efficienza'.

Confindustria propone quindi "un intervento immediato correlato alla contrattualizzazione a termine dell'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fine ciclo-vita con programmi di revamping. A questa messa a disposizione dell'energia potrebbe essere collegata la liberalizzazione delle autorizzazioni per il repowering di questi impianti". Un'altra proposta è quella di "garantire al settore biocarburanti liquidi, destinati alla produzione di energia elettrica, le stesse misure di incentivazione previste per le fonti rinnovabili". Nel breve termine, infine, secondo Confindustria, "si dovrebbe invece lavorare al permitting di nuovi impianti rinnovabili".

