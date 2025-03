Cingolani, piano Leonardo per un 'ruolo da protagonista'

"Il piano industriale avviato 12 mesi fa sta consentendo a Leonardo di giocare un ruolo da protagonista nell'attuale scenario competitivo internazionale". L'a.d. e direttore generale, Roberto Cingolani, lo sottolinea presentando l'aggiornamento del piano 2025-2029 "La massiccia digitalizzazione e razionalizzazione di prodotti e servizi, le iniziative di efficienza e riduzione dei costi a livello di gruppo - evidenzia - hanno sbloccato il potenziale di crescita organica del business oltre ogni aspettativa, portando l'azienda a conseguire fin da subito una forte crescita nella top line, con un incremento sopra le attese di tutti i Kpi." "L'avvio delle alleanze e delle partnership internazionali intraprese negli ultimi mesi - sottolinea Cingolani - sono l'elemento che ci sta consentendo di accelerare il nostro sviluppo completando le nostre capacità industriali e tecnologiche. Questo tipo di crescita inorganica si sta dimostrando un elemento determinante di competitività a livello globale, anche alla luce della recente evoluzione del contesto geopolitico internazionale. Nessuno - Stato o azienda - è in grado di sviluppare da solo quelle tecnologie multidominio e interoperabili necessarie per garantire la sicurezza dei propri cittadini, preservando il diritto alla pace, una conquista della società oggi messa in discussione. Nei prossimi anni sarà sempre più determinante poter avere una capacità innovativa rilevante sia in termini di R&D, sia di produzione sia di persone per preservare lo sviluppo dell'azienda ma soprattutto della collettività."



