Borsa: l'Europa peggiora con Trump sui dazi, Milano -1,3%

Le Borse europee peggiorano, in scia a Wall Street, dopo le parole di Donald Trump sui dazi e gli effetti sul settore auto per il Canada. L'euro resta forte a 1,0914 sul dollaro.

L'indice stoxx 600 cede l'1,3%. Milano cede l'1,3%. Male anche Londra (-0,9%), Parigi (-0,8%), Francoforte (-0,5%) e Madrid (-1%). In lieve rialzo i bond governativi. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 111 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,98 per cento.

Wall Street procede in altalena con Donald Trump che ha annunciato dazi al 50% per l'alluminio e l'acciaio canadese, arrivando a minacciare di far chiudere il settore dell'auto del Canada. Il Dow Jones perde lo 0,90% a 41.523,78 punti, il Nasdaq sale dello 0,12% a 17.490,18 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,41% a 5.991,36 punti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA