Borsa: Europa contrastata, future Usa positivi, Milano in parità

Si muovono a due velocità le principali borse europee con i future Usa positivi dopo lo scivolone della vigilia sui timori per i contraccolpi sull'economia dei dazi voluti dal presidente Donald Trump. La migliore è Francoforte (+0,7%), seguita da Parigi (+0,5%) e Madrid (+0,27%), mentre Milano galleggia sulla parità e Londra cede lo 0,18%. Attesa una dichiarazione finale dell'Eurogruppo, riunito da ieri sul tema della difesa e del progetto di riarmo europeo annunciato dalla presidente Ursula Von der Leyen. In arrivo dagli Usa l'indice Nfib, che misura la fiducia delle piccole imprese e viene utilizzato dalla Fed per le decisioni di politica monetaria. Seguono le previsioni dell'Eia sull'energia e le anticipazioni di Api sulle scorte di greggio. In rialzo quest'ultimo (Wti +0,51% a 66,38 euro al barile) insieme al gas naturale (+1,3% a 41,77 euro al MWh) mentre azzera il calo l'oro (+0,27% a 2.910,87 dollari l'oncia). Sul fronte valutario si indebolisce il dollaro sotto quota 0,92 euro e a 0,77 sterline, mentre scende a 110,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 3 punti al 3,99% e quello tedesco di 5,7 punti sopra al 2,88%.



Gli acquisti si concentrano sul comparto della difesa, sulla scia del piano europeo di riarmo. Corre in particolare Rheinmetall (+2,86%), che ha siglato un accordo con l'austriaca Steyr Motors (+4,19% a Vienna) per la fornitura di motori.

Acquisti anche su Saab (+3,09%) e Leonardo (+2,35%).

In campo petrolifero sale Eni ( +1,25%), favorita dall'arbitrato con il governo Kazaco sul giacimento di Kashagan.

Seguono TotalEnergies (+1,06%) e Bp (+0,65%). Segno meno per i bancari Standard Chartered (-2,01%), Bper (-0,98%), Mediobanca (-0,91%), Commerzbank (-0,95%), Mps (-0,78%), Popolare Sondrio (-0,73%) e Unicredit (-0,74%). Più cauta Intesa

