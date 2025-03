Versalis: Urso, 'impegnati per il rilancio del settore'

"Siamo impegnati a tutti i livelli per salvaguardare e rilanciare l'industria della chimica italiana, settore strategico per il sistema industriale del Paese". Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, aprendo il tavolo Versalis prima dell'illustrazione del piano di riconversione da parte dell'azienda.

"Lo scorso autunno - ha spiegato Urso - l'azienda ci ha presentato il suo piano di riconversione industriale, impegnativo ma necessario. Abbiamo subito avviato un confronto, prima bilaterale e poi con tutte le parti sociali e gli enti locali, perché diventasse un progetto Paese. Abbiamo riunito il tavolo della chimica, il 5 dicembre, e iniziato subito un percorso di revisione europeo, guidando il fronte delle riforme, per rendere sostenibile questo settore strategico nel nostro continente. Il 13 dicembre abbiamo istituito il tavolo Versalis e il 27 dicembre abbiamo presentato con la Polonia e altri Paesi il 'non paper' sul Cbam, che prevede una profonda revisione delle normative europee per rendere sostenibili le industrie energivore, con la chimica anche la siderurgia, il vetro e la carta".

Mercoledì prossimo, ha proseguito Urso - sempre a quanto si è appreso - è all'ordine del giorno del Consiglio competitività a Bruxelles. "In vista di questo decisivo appuntamento domani parteciperò con il ministro francese Ferracci a una riunione in videocall con altri ministri Ue per realizzare un'alleanza europea per la Chimica. Il nostro governo è in campo e guida il fronte delle riforme in Europa" ha infine aggiunto il ministro.





