L'euro scivola con lo stop dei Verdi alla riforma del debito

Tuffo per l'euro dopo che è emersa l'indisponibilità dei Verdi a votare con la Cdu-Csu e la Spd la riforma della Costituzione tedesca, presupposto per procedere con il pacchetto di spesa miliardario per la difesa e le infrastrutture proposto dal cancelliere in pectore Friedrich Merz. L'euro è scivolato brevemente da 1,086 a 1,081 sul dollaro, sui timori per un arenarsi del piano di spesa da 500 miliardi di Merz, mentre i rendimenti dei Bund hanno perso fino a sei punti base, al 2,77%. Dopo la sbandata l'euro ha ripreso quota, riportandosi a 1,085 sul dollaro, alla luce della disponibilità dei Verdi a trattare per dire la propria sulla riforma.



