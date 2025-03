Gualtieri, 'per Run Rome The Marathon trentennale speciale'

La maratona di Roma 2025 festeggia un "trentennale speciale per tante ragioni", non soltanto "per il Giubileo" che si celebra quest'anno e "per il percorso straordinario che si chiude al Circo Massimo, ma per tanti eventi collaterali". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, partecipando nella sala della Protomoteca del Campidoglio alla presentazione dell'Acea Run Rome The Marathon, in programma domenica 16 marzo.

Il primo cittadino ha sottolineato le "quasi 28 mila persone" che parteciperanno alla competizione di 42 chilometri, le circa 50 mila complessive in tutte le gare e i "100 mila visitatori attesi all'Expo Village". "Sarà una festa di sport - ha proseguito - particolarmente partecipata. Non solo riusciamo a gestire una sovrapposizione di grandi eventi unica", ma questi stessi eventi "si parlano tra di loro e celebrano valori che per noi sono importanti", quelli "dello sport, della solidarietà, dell'amicizia e della partecipazione diffusa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA