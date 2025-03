Due Nobel nel Comitato per le celebrazioni Voltiane 2027

Nel Comitato Nazionale per le Celebrazioni Voltiane, istituito per coordinare le iniziative dedicate al bicentenario della morte di Alessandro Volta nel 2027, un'iniziativa, fortemente voluta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione Alessio Butti e dal governo, sono presenti due premi Nobel Gérard Mourou, professore all'École Polytechnique e Giorgio Parisi, professore emerito alla Sapienza, Premi Nobel per la Fisica rispettivamente nel 2018 e nel 2021.

Il Comitato Nazionale, presieduto da Massimo Inguscio, professore dell'Università Campus Bio-medico di Roma, si occuperà di realizzare un programma articolato di iniziative che spaziano dalla divulgazione scientifica alla promozione della cultura tecnologica: mostre, eventi, convegni scientifici internazionali, progetti di smart city e programmi educativi saranno il cuore delle attività, con l'obiettivo di trasmettere l'eredità di Volta alle future generazioni e stimolare un dibattito sull'innovazione e il progresso tecnologico.

"Alessandro Volta non è solo un simbolo della nostra eccellenza scientifica, ma un punto di riferimento per chiunque creda nella capacità della conoscenza di cambiare il mondo", ha dichiarato Butti. "Queste celebrazioni non vogliono essere solo un tributo alla sua memoria, ma un'occasione per promuovere il valore della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia come pilastri della crescita del Paese".



