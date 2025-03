Amplifon acquisisce Kind in Polonia e raddoppia nel Paese

Amplifon ha acquisito l'intero capitale di Kind Aparaty Słuchowe, filiale polacca del gruppo tedesco Kind, attiva nel settore retail della cura dell'udito.

Il gruppo italiano guidato da Enrico Vita ha acquisito una rete di oltre 120 punti vendita, equamente divisi tra negozi diretti su strada e punti vendita satelliti (part-time), del tutto complementare all'attuale presenza della società nel Paese, caratterizzata da circa 115 negozi diretti.

I ricavi annui dell'azienda rilevata ammontano a circa 10 milioni di euro. I negozi acquisiti saranno progressivamente integrati nella rete del gruppo e opereranno a marchio Amplifon.

La Polonia è parte della regione Europe and Middle East (Emea) di Amplifon, la principale del gruppo in termini di ricavi con circa 6.700 negozi in 13 paesi. Complessivamente, Amplifon opera oggi in 26 paesi del mondo con un network di oltre 10.000 punti vendita.

Kind e una delle principali aziende a livello mondiale nel settore degli apparecchi acustici. Con i marchi Kind e audifon la società copre l'intera catena del valore degli apparecchi. La società tedesca è presente in 12 paesi nel mondo tra cui Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Singapore.

Grazie a questa operazione "abbiamo colto l'opportunità di raddoppiare la nostra presenza in Polonia, superando i 230 punti vendita e diventando uno dei principali operatori nel mercato a maggiore crescita dell'Europa Centro-Orientale", afferma il ceo di Amplifon Enrico Vita.



