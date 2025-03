Ft, investitori cinesi acquistano quote nelle società di Musk

I ricchi investitori cinesi stanno acquistando quote nelle società private di Elon Musk usando modalità che schermano la loro identità dall'attenzione pubblica. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali da quando Musk è divenuto una figura chiave nell'amministrazione di Donald Trump decine di milioni di dollari di investimenti cinesi stanno confluendo sulle società non quotate, quali xAI, Neuralink e SpaceX. Gli investimenti sono effettuati tramite 'special-purpose vehicle', che hanno il beneficio di nascondere l'identità degli investitori così da evitare l'ira delle autorità americane. Gli investimenti rischiano di alimentare i timori sull'influenza e il conflitto di interesse di Musk.



