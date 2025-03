I sindacati, sciopero nei trasporti di 24 ore il 1 aprile

"Abbiamo proclamato una nuova azione di sciopero di 24 ore per martedì 1 aprile dopo che la seconda fase della procedura di raffreddamento e conciliazione si è conclusa con esito negativo in sede ministeriale senza le risposte che attendevamo". Lo annunciano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, aggiungendo che "le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale meritano il rinnovo del contratto nazionale".

"Continuiamo a rivendicare - spiegano le organizzazioni sindacali - la piena validità e operativà delle intese contrattuali sottoscritte senza ulteriori verifiche e condizioni. Il mancato adempimento di quanto previsto non puó che tradursi in una fase di mobilitazione che dovremo continuare a mantenere fino quando parti datoriali e istituzioni onoreranno gli impegni presi. Questo settore ha bisogno di un profondo rinnovamento e anche le aziende devono assumersi la responsabilità di fare impresa che comporta degli oneri di cui devono essere consapevoli e rispettando gli impegno assunti nel percorso di rinnovo contrattuale".

E' stato un 8 marzo di scioperi nel settore dei trasporti e non solo per la protesta nazionale proclamata da alcuni sindacati autonomi. Dalle 21 di ieri sera fino alle 21 di questa sera treni sono a rischio di cancellazioni o variazioni.

Trenitalia ricorda sul proprio sito i treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero. Per il trasporto regionale, sono invece garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. L'agitazione sindacale può però comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. L'Usi-Cit, l'Unione sindacale italiana, ha inoltre proclamato uno sciopero generale del personale dei dipendenti del settore aereo, coinvolti per l'intera giornata. Stop nazionale anche di Usb e Cub di tutte le categorie pubbliche e private ad esclusione dell'intero settore trasporti.

