Consob, arriva'cartellino giallo', formazione invece di sanzioni

La Consob ha iniziato ad applicare la nuova disciplina degli impegni che l'Autorità può usare prima di arrivare alle sanzioni. I primi due 'cartellini gialli' sono stati dati a Luca Causin e Paola Fornasier a cui la Divisione Vigilanza Mercati ha contestato di aver fatto 'abuso di informazioni privilegiate': erano a conoscenza del progetto di una partnership strategica tra Cattolica e Generali e hanno acquistato titoli. Causin e Fornasier hanno presentato i loro 'impegni' per estinguere in modo anticipato il procedimento senza arrivare alle sanzioni e la Commissione vigilerà che li mantengano, in particolare i 'contributi' al Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori e le ore di formazione per 'riabilitarsi'.

Casarin, si legge nella delibera, verserà 6.814,80 euro al Fondo e Fornasier 5 mila; Casarin dovrà partecipare a 30 ore di formazione sul tema degli abusi di mercato nei prossimi due anni mentre Fornasier dovrà seguire tre corsi della Sda Bocconi, tre corsi gestiti dalla Banca Mediolanum e tre corsi di formazione Ivass. Inoltre Casarin dovrà vendere entro 14 giorni tutti i titoli nel suo portafoglio e dovrà tenersi lontano dalla Borsa per due anni (divieto di acquisto di azioni e obbligazioni) dando a Consob un report, ogni 6 mesi, dei titoli di Stato detenuti.



