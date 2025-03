Unicredit completa l'acquisto di Aion Bank e Vodeno

UniCredit, ottenute le approvazioni da parte di tutte le autorità competenti ha acquisito l'intero capitale sociale di Aion Bank e Vodeno per 376 milioni di euro.

La chiusura di questa operazione - annunciata il 24 luglio 2024 - "è perfettamente in linea con la nuova fase di accelerazione della strategia UniCredit Unlocked, che consente a UniCredit di imprimere maggiore velocità alla propria crescita organica entrando in nuovi mercati, business e segmenti di clientela. Dimostra inoltre la disciplina in materia di M&A, che vede UniCredit concentrata sul valore incrementale derivante dagli investimenti che permetteranno al gruppo di migliorare il supporto ai clienti e alle comunità in tutta Europa", si legge in una nota.

L'espansione avrà un impatto sostanziale sugli utili di UniCredit in meno di 3 anni. L'investimento offre intanto la possibilità di rientrare in Polonia e di espandersi in alcuni Paesi dell'Europa occidentale.

"Questa è la dimostrazione dei risultati resi possibili dal nostro piano strategico e di tutti i successi che potremo raggiungere in futuro, a partire dal grande valore già generato da questo investimento", commenta Andrea Orcel, Ceo di UniCredit, sull'acquisizione di Aion Bank e Vodeno.

"Il nostro impegno a fornire costantemente i migliori rendimenti sul mercato e distribuzioni sostenibili nel tempo è perfettamente bilanciato con l'impegno a investire nel futuro.

In questo contesto, Aion Bank/Vodeno rappresenta un investimento sia per migliorare la nostra capacità tecnologica - attraverso l'acquisizione di un team collaudato, che ha sviluppato uno dei sistemi bancari più moderni e flessibili in circolazione - sia per il nostro business, consentendoci di crescere in modo significativo attraverso l'ingresso in nuovi mercati, settori e segmenti di clientela", sottolinea il banchiere.



