Torna Olio Capitale, oltre 200 espositori per la XVII edizione

Dal 14 al 16 marzo a Trieste torna Olio Capitale, il salone dell'olio extravergine d'oliva tipico e di qualità, presentato oggi e illustrato da Antonio Paoletti, Presidente Camera di commercio Venezia Giulia. Gli espositori, che troveranno posto all'interno del Generali Convention Center, saranno oltre 200, provenienti da 18 regioni italiane e dalla Grecia, mentre i buyer da arriveranno da 16 Paesi di tutto il mondo. Per il concorso che si svolge ogni anno durante l'evento, ci saranno 176 oli in gara.

L'olio sarà anche protagonista con un piatto speciale in 27 ristoranti di Trieste e del Friuli Venezia Giulia e verrà inserito da 12 bar all'interno di diversi cocktail. La manifestazione, giunta alla 17/a edizione, è l'unica fiera dell'olio extravergine d'oliva in cui è rappresentata in maniera diffusa la produzione italiana ed è realizzata dalla Camera di commercio Venezia Giulia, attraverso la sua azienda in house Aries, con il patrocinio del ministero dell' Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle foreste, co-organizzata dal Comune di Trieste e dal Trieste Convention and Visitors Bureau, con partner l'Associazione nazionale delle Città dell'Olio e l'Associazione Mirabilia Network e con il sostegno di 'Io Sono Friuli Venezia Giulia' e Unioncamere.



