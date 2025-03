Fonti Ue, nessuna preoccupazione sulla sostenibilità del debito in Italia

"Se si chiede se ci sia preoccupazione sui rischi di sostenibilità del debito in Italia, il motivo per cui abbiamo le regole fiscali è che siamo sempre preoccupati per la sostenibilità del debito dei membri della zona euro. Chiaramente questi non sono i tempi più facili per prendersi cura di quella sostenibilità. Ma guardando ai mercati finanziari gli spread non stanno salendo. Non vedo nessuna preoccupazione particolare per la sostenibilità del debito in Italia". Lo ha detto un alto funzionario europeo sulle preoccupazioni nell'Eurozona al riguardo, e sull'idea di finanziare le spese nella difesa con strumenti come Invest Eu.

Rivista al rialzo anche crescita Italia (+0,1%)

Nel quarto trimestre 2024, il Pil è aumentato dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,4% nell'Ue. Lo afferma Eurostat rivedendo di nuovo al rialzo la stima rispetto al +0,1 e +0,2%. Rivista al rialzo anche la stima sulla crescita del Pil dell'Italia che passa allo 0,1%, rispetto al livello invariato della precedente stima Eurostat. Cresce più di tutti l'Irlanda (+3,6%), seguita da Danimarca (+1,6%) e Portogallo (+1,5%). Indietro Malta (-0,7%), Austria (-0,4%), Germania e Finlandia (entrambe -0,2%).

