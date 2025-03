Danieli, se imprese sono competitive, dazi non sono minaccia

I dazi imposti da Trump "non rappresentano una minaccia per le imprese che sono veramente competitive. Puntando su qualità, servizio e innovazione, si possono trovare opportunità anche in contesti sfidanti e incerti come quelli attuali". Lo ha dichiarato Camilla Benedetti, vicepresidente gruppo Danieli, intervenendo al panel dedicato alle relazioni fra Usa e Fvg nell'ambito di Open Dialogues 2025 della Cciaa Pordenone-Udine con European House Ambrosetti e la direzione scientifica di Federico Rampini.

"Fvg e Italia vantano un know how industriale unico - ha proseguito Benedetti - e ciò ci permetterà di rimanere protagonisti se continueremo a investire anche in innovazione e tecnologie".

Soffermandosi sulle dichiarazioni della nuova amministrazione Trump sul volersi sottrare ai principali trattati internazionali sull'ambiente, Benedetti ha rilevato che "non c'è il timore di rallentare il percorso verso la decarbonizzazione". "Noi possiamo comunque restare competitivi nell' acciaio green - ha spiegato - con la massimizzazione dei processi, riciclo e ottimizzazione materie prime".



