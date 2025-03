Confimprenditori, per le Pmi sfide complesse da affrontare

"Le Pmi rappresentano il 99% del tessuto produttivo del nostro Paese e costituiscono un pilastro fondamentale per la crescita economica, la creazione di occupazione e l'innovazione. Tuttavia, nonostante il loro straordinario contributo, si trovano spesso ad affrontare sfide sempre più complesse". Lo ha detto il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo, presentando a Milano il Festival dell'Imprenditore, che si terrà il 13 e 14 giugno a Roma presso il Palazzo delle Esposizioni.

"Dalla burocrazia alle difficoltà di accesso ai fondi europei, fino alla necessità di adeguarsi alle trasformazioni imposte dalle nuove tecnologie e dall'intelligenza artificiale.

Affrontare queste sfide richiede un impegno congiunto tra il mondo imprenditoriale e le istituzioni. Per questi motivi abbiamo deciso di promuovere un Festival dedicato agli imprenditori che coinvolga anche il mondo delle istituzioni" ha continuato il presidente di Confimprenditori, sottolineando come l'evento sia rivolto alle aziende e Pmi innovative che utilizzano, nei settori del cibo e della moda, l'intelligenza artificiale generativa per aumentare la qualità dei prodotti e dei servizi.

"Il Festival dell'Imprenditore vuole essere un punto di riferimento per le Pmi italiane, un'occasione per dare voce agli imprenditori e per costruire insieme un futuro in cui l'innovazione e la tradizione possano convivere e rafforzarsi reciprocamente. È il momento di valorizzare le nostre eccellenze, di investire nel futuro e di dare alle nostre imprese gli strumenti necessari per competere a livello globale" ha concluso Stefano Ruvolo.

"Oggi, per rimanere competitive sui mercati globali, le imprese hanno bisogno di investire in innovazione e crescita.

Costi che, purtroppo, piccole e medie imprese non possono affrontare senza il giusto supporto. È quindi essenziale che le istituzioni, insieme al mondo imprenditoriale, creino un ambiente favorevole, riducendo la burocrazia e facilitando l'accesso a fondi e risorse" ha aggiunto Alessia Cappello, assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano, annunciando la volontà di ospitare la prossima edizione del festival.



